Москва, 14 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Изменения в пенсионной системе приведут к повышению качества жизни не только будущих пенсионеров, но и нынешних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике Александр Сидякин («Единая Россия»).

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«Я смотрю на пенсионную реформу не с точки зрения повышения пенсионного возраста, а с точки зрения того, что пенсионеры по ее итогам будут повышать больше. Повысится качество жизни пенсионеров. Те кто уже на пенсии также будут от реформы выигрывать, они в результате будут повышать больше денег в месяц при сохранении тех же темпов инфляции», — сказал Сидякин.

Изменение пенсионной системы необходимо, чтобы увеличить рост пенсий, независимо от уровня инфляции — сейчас выплаты индексируются в соответствии с этим параметром.

«У нас инфляция составляет примерно 3−4%, соответственно, индексация — рублей на 300 в месяц. Если мы изменим соотношение работающих к неработающим, то нам удастся за счет высвободившихся резервов повышать размер этой пенсии почти на 1 тыс. рублей в месяц вместо 300. И это совершенно другой коленкор, это совершенно другие возможности для пенсионеров», — подчеркнул он.

Сидякин напомнил, что когда Советский Союз распался, все страны, кроме Узбекистана и России, повысили пенсионный возраст — «просто потому что это требование времени».

«Когда в 1956 году устанавливался пенсионный возраст для женщин 55 лет, а для мужчин 60, средняя продолжительность жизни была 62 года. Сейчас она приближается в среднем к 75 годам — другие совершенно экономические условия, другие условия жизни человека», — указал депутат.

Кроме того, считает парламентарий, пенсию человек должен получать по своему труду, по объему вклада в экономику.

«Естественно, мы должны думать о том, что пенсия была достойна тому труду, который человек вложил в экономику. У нас сейчас сколько бы ты ни отработал, пенсия примерно одинаковая — хоть 45 лет отработал, хоть год, схожие параметры пенсии. Эта реформа позволит нам все-таки увеличить размер пенсий для тех, кто действительно трудился долгие годы», — подчеркнул Сидякин.

Он также обратил внимание на заложенный переходный период — почти 16 лет для женщин и десять для мужчин.

«Это растянутое по времени решение, но оно в итоге даст экономический эффект для тех людей, кто выходит на пенсию и кто уже на пенсии», — заключил законодатель.