Москва, 14 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по охране здоровья уже сегодня, 14 июня, намерен обсудить основные положения предлагаемой пенсионной реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Мы сегодня проводим комитет и с коллегами обсудим предложения правительства по пенсионной реформе, возможно, инициатива уже будет внесена на рассмотрение Госдумы», — сказал Морозов.

Комплексные изменения уже назрели, считает глава комитета. Он напомнил, что в России проживает чуть менее 150 млн граждан, из них около 46,5 млн — это пенсионеры.

«В 70-е годы на одного пенсионера приходилось почти четыре работающих, а сейчас два. Ситуация требует выработки путей решения», — уверен он.

В такой конструкции пенсии не могут не только повышаться, их удерживать тяжело, констатировал парламентарий.

«Нам нужно достигать повышения материального благополучия пенсионеров, нужно сделать так, чтобы выполнить все намеченные высокие цели», — отметил Морозов.

Глава комитета также сообщил, что 18 июня в Госдуме пройдет заседание круглого стола, где будут обсуждаться вопросы статуса врача, его юридической защиты, профессиональной ответственности, социальной защиты.

«Обсудим также гарантии досрочных пенсий, вообще, думаю, эту тему нужно обсуждать применительно к каждой категории граждан, в частности, применительно к медицинским работникам», — сказал Морозов.

Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.