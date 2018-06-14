Москва, 14 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Россия — последняя из числа государств СНГ, которая вслед за фактическим увеличением продолжительности трудоспособного периода повышает и пенсионный возраст, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

Последней ранее пенсионный возраст начала повышать Белоруссия: с 2017 года пенсионный возраст и мужчин, и женщин каждый год повышают на полгода. До реформы возраст выхода на пенсию у мужчин составлял 60 лет, у женщин — 55 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня российское правительство обсуждает законопроект об изменениях в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. После заседания правительства РФ этот законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Предложено поднять пенсионный возраст в России, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, для женщин к 2034 году порог пенсионного возраста будет отодвинут до 63 лет.