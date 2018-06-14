Москва, 14 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Курс российского рубля довольно сдержанно реагирует на происходящие события. И встреча президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, и ожидаемое решение ФРС США о повышении ставок по федеральным фондам до уровней 1,75% — 2,00%, и начало ЧМ-2018 в России не нарушили сложившегося равновесия на Московской бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

ИА REGNUM Рубль

«Накануне (13 июня) утреннее снижение российской валюты на фоне падения валют EM, компенсировалось во второй половине дня. Курс доллара США на Московской бирже после достижения месячного максимума в районе 63,16 руб. снизился к отметке 62,50 руб. к окончанию торговой сессии. Курс евро — также, протестировав отметку 74,30 руб., опустился к 73,50 руб.

Нефтяные фьючерсы на мировом рынке демонстрируют боковую динамику, что оказывает дополнительное стабилизирующее влияние на рубль. Североморская смесь Brent консолидируется в диапазоне $75 — $77 за баррель», — пояснил эксперт.

15 июня состоится очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором с некоторой вероятностью может быть снижена ключевая ставка с 7,25% до 7%. На фоне крупных покупок валюты Минфином РФ в рамках реализации бюджетного правила, это может оказать давление на рубль.

«Сегодня, 14 июня, в России стартует чемпионат мира по футболу. Реакция биржевых цен на это событие может быть ограниченной. Курс доллара на Московской бирже будет преимущественно сосредоточен в границах 62,10 — 63,00 руб., расчетный диапазон для евро 73,30 — 74,10 руб.», — считает Егоров.

Читайте также: Укрепление рубля носит локальный характер