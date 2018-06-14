Мадрид, 14 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. На пост главного тренера сборной Испании по футболу после чемпионата мира рассматривается наставник английского «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес. Об этом сообщает Daily Express.

Ronnie Macdonald Рафаэль Бенитес

По информации издания, руководители Королевской испанской Федерации футбола (RFEF) планируют связаться с Бенитесом после окончания чемпионата мира. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до 2019 года.

Напомним, 13 июня президент RFEF Луис Рубиалес отправил в отставку главного тренера сборной Хулена Лопетеги. Такое решение было принято из-за того, что Лопетеги заключил контракт с мадридским «Реалом», не поставив в известность руководство федерации.

Во время чемпионата мира тренировать команду будет Фернандо Йерро. В первом матче под его руководством испанцы встретятся со сборной Португалии, игра пройдёт в Сочи 15 июня.

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