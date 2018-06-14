Москва, 14 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, президент России Владимир Путин принял решение о реорганизации администрации президента Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Указ «О мерах по оптимизации структуры администрации президента Российской Федерации» дан в целях реализации послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.

В частности, будет реорганизовано управление президента РФ по внутренней политике, экспертное управление, управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, управление по обеспечению деятельности Госсовета РФ и управление по общественным проектам.

Согласно указу, руководитель администрации президента РФ должен в месячный срок утвердить новую структуру и штатное расписание самостоятельных оптимизированных подразделений администрации президента.

Указ «О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации» вступает в силу со дня его подписания, то есть с 14 июня 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2018 года президент России Владимир Путин внес изменения в положение об администрации президента Российской Федерации.

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