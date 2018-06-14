Воронеж, 14 июня, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Судьба Воронежского государственного театра оперы и балета до сих пор не решена. Об этом врио губернатора Воронежской области Александр Гусев заявил на пресс-конференции 14 июня.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежский театр оперы и балета

Сейчас обсуждается два варианта развития событий. Первый — это реконструкция существующего здания. Однако оно не соответствует современным требованиям, поэтому возможная реконструкция будет сопряжена с определенными трудностями.

Также не исключается возможность построить для театра новое здание, а старое превратить в музей. Местом строительства нового театра может стать искусственный полуостров между Чернавским и Вогрэсовским мостами. При этом, подчеркнул Александр Гусев, последнее слово останется за специалистами, которые сейчас занимаются проблемой оперного театра.