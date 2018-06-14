Йоханнесбург, ЮАР, 14 июня, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Конгресс профсоюзов ЮАР потребовал от правительства страны расследовать несчастные случаи в шахтах, в результате которых ежедневно гибнут и получают ранения рабочие, сообщает агентство Prensa Latina 14 июня.

Альфред Ролл. Забастовка шахтеров

«Мы недовольны неспособностью правительства противостоять этим событиям и обеспечить адекватное лечение», — говорится в заявлении рабочих. Самым опасным предприятием они называют фирму Sibanye Stillwater, сотрудники которой гибнут безнаказанно.

Профсоюзы требуют привлечь руководство фирмы к ответственности за принуждение шахтеров к работе в опасных условиях. По мнению рабочих, нынешнее правительство страны слишком щедро по отношению к горнодобывающим компаниям, в результате чего те не обеспокоены гибелью людей.

11 июня в Йоханнесбурге в шахте компании Sibanye Stillwater пропали пятеро рабочих.