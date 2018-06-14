Москва, 14 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Volkswagen планирует возобновить в России продажи ситикара Golf, при этом компания не намерена делать автомобиль массовым, его цена будет достаточно высокой, об этом 14 июня сообщил портал «Автовести».

Pixabay.com Volkswagen Golf

Ожидается, что Golf можно будет приобрести по цене от 1 млн 430 тыс. рублей. Издание отмечает, что автомобиль получился дороже кроссовера Tiguan, который сегодня можно приобрести за 1 млн 399 тыс. рублей. Таким образом, при данных условиях интерес к Golf будут проявлять лишь яростные поклонники модели. Автомобиль будет поставляться с 1,4-литровым мотором, мощность которого будет составлять 125 л.с. или 150 л.с. в зависимости от варианта комплектации.

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Напомним, в мае 2018 года аналитики сообщили, что Volkswagen Golf возглавил топ-10 самых популярных автомобилей Евросоюза. Всего за обозначенный период в регионе было продано 39 356 экземпляров модели.