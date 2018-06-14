Москва, 14 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий разрешить рекламу вина и шампанского, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Геррит ван Хонтхорст. Скрипач с бокалом вина. 1624

Такие нововведение необходимы до того, чтобы привести положения закона РФ о рекламе с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.

Так, отмечают в правительстве, сегодня закон РФ позволяет рекламировать вина и шампанское, произведенные в РФ из винограда, выращенного на территории РФ. Речь идет о рекламе в периодических изданиях, а также по телевидению и на радио.

Между тем, такие нормы не распространяются на вина из стран ЕАЭС. В правительстве предлагают изменить эту норму и разрешить в РФ рекламу вин, в том числе и игристых, произведенных в странах ЕАЭС из винограда, выращенного не территории союза. Нововведение также коснется реклам в печатных изданиях, а также в теле‑ и радиопрограммах.