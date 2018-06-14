Архангельск, 14 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. «Северные» надбавки к зарплате жителей могут быть выведены из-под налогообложения. Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение высказала заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова. По ее мнению, это позволит повысит конкурентоспособность предпринимателей, ведущих деятельность в Арктической зоне России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Конституционный суд России принял решение о новом способе начисления северных надбавок. Теперь работодатели не могут устанавливать сотрудникам оклады менее МРОТ, чтобы приравнять их зарплаты к минимальному размеру с помощью северных надбавок.

Затраты на исполнение решения Конституционного суда несут региональные бюджеты северных регионов. Федеральное правительство частично компенсирует повышения зарплаты бюджетным работникам на период 2018 года, выделив более 130 млрд рублей.

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В случае с частным бизнесом финансовая нагрузка полностью ложится на плечи предпринимателей. Выполнение новых обязанностей, наложенных судом, снизит конкурентоспособность частных компаний, может вызвать рост цен на северные товары или услуги, а также сподвигнуть бизнес «переехать» в другие регионы.

Зампредседателя Госдумы предлагает освободить коэффициентную часть выплат сотрудникам, работающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, от взносов во внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц. Ольга Епифанова считает, что для решения проблемы необходимо пересмотреть характеристики «северных» надбавок.

«Конституционный Суд дал нам основу этого предложения — считать районные северные коэффициенты не зарплатой, — заявила Епифанова. — Зарплата — это оплата за труд. Все остальное — не зарплата, а с незарплаты не должны платиться как минимум внебюджетка и НДФЛ. Это сразу снизит ту нагрузку, которая лежит на бизнес-сообществе, и не только на бизнес-сообществе, но и на бюджетных организациях в том числе».