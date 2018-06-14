Москва, 14 июня, 2018, 12:41 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина на 14 июня запланирован ряд международных встреч с лидерами глав государств, прибывших на открытие ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, у Владимира Путина «запланирован очень тяжелый рабочий день» — 14 июня глава Российского государства примет президентов Парагвая, Панамы и Киргизии, а также встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в 17:30 по московскому времени на стадионе «Лужники» начнётся церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

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В торжественном мероприятии примет участие и глава Российского государства. Кроме того, в открытии чемпионата примут участие главы ряда государств и правительств.

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