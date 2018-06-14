Нижний Новгород, 14 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Для Нижнего Новгорода чемпионат мира по футболу FIFA 2018 начался за четыре дня до его официального открытия, которое пройдёт 14 июня 2018 года. Врио губернатора Глеб Никитин, открывая накануне городской пресс-центр, заявил, что для нижегородской столицы «чемпионат начался 10 июня», когда прибыла сборная Уругвая. Первый матч на построенном специально к играм мундиаля стадионе «Нижний Новгород» пройдёт 18 июня, на поле встретятся сборные Швеции и Южной Кореи, передаёт ИА REGNUM.

Питер ван дер Аа. Нижний Новгород. Гравюра 9фрагмент)(. 1727

«Уругвайцы играют в одной группе с нашей национальной сборной — по этому поводу много шуток, что наше гостеприимство может каким-то образом повлиять на качество игры соперников сборной России. Конечно, болея за Россию, мы обеспечим максимальный комфорт, максимальные возможности для качественной подготовки команде Уругвая. Признаюсь честно, что после сборной России буду переживать именно за Уругвай, можно сказать, за наших земляков», — заявил Глеб Никитин, который отметил, что в рамках подготовки к чемпионату в городе было реализовано 133 мероприятия.

Среди них — открытие нового терминала аэропорта, реконструкция железнодорожного вокзала, строительство проспекта Молодёжный, реконструкция Нижне-Волжской набережной, ввод стадиона «Нижний Новгород», для подготовки которого к открытию потребовалось даже привлечь сотрудников физкультурно-оздоровительных комплексов и других учреждений физкультуры и спорта, и наконец открытие новой станции метро «Стрелка».

Напомним, торжественное открытие станции, строительство которой обошлось в 11 млрд 662 млн 129,1 тыс. рублей, состоялось 12 июня 2018 года, а для горожан она заработала с утра 13 июня, сократив время ожидание поездов метрополитена. Помимо этого, продление Сормовско-Мещерской линии, куда и входит новая станция, создаст альтернативу наземному транспорту в сторону микрорайона Мещерское озеро.

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При возведении станции не обошлось без скандалов. Несколько раз метростроевцы жаловались на задержку зарплаты, а общественность переживала, что объект в срок не будет сдан. Изначально запуск планировался 30 апреля, а потом его сдвинули на 30 мая. Глеб Никитин в комментариях СМИ, отвечая на вопрос о переносе запуска, заявлял, что задача на конец апреля стояла вовсе не запустить, а закончить «совокупность строительно-монтажных работ», и «никаких рисков, чтобы 30 мая запустить станцию метро «Стрелка», нет». Фактически же ленточку торжественно перерезали лишь 12 июня.

При подготовке к чемпионату в Нижнем Новгороде случались и казусы — выполняя ремонт дорог, рабочие случайно замуровали единственный вход во двор частного дома.

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По словам главы региона, к дню открытия ЧМ-2018 14 июня город полностью готов к чемпионату и «так, как этой весной, город не преображался многие годы».

"Чемпионат позволил нам за шесть лет пройти тот путь, который в обычных условиях занял бы 20 лет. Теперь наша главная задача — не останавливаться на достигнутом и сохранять темпы опережающего развития, которые мы достигли при подготовке к чемпионату», — добавил он.

Напомним, Нижний Новгород примет шесть матчей ЧМ-2018: 18 июня сыграют сборные Швеции и Южной Кореи, 21 июня Аргентина — Хорватия, 24 июня Англия — Панама, 27 июня Швейцария — Коста-Рика. На 1 июля запланирована 1/8 финала, а на 6 июля ¼ финала.

Во время чемпионата мира в Нижнем Новгороде ожидается порядка 200 тыс. болельщиков, а помогать гостям сориентироваться в городе будут свыше 2,7 тыс. волонтёров.

По имеющейся информации, подготовка Нижегородской области к ЧМ-2018 обошлась около 70 млрд рублей.