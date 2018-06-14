Ставрополь, 14 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Члена банды Басаева Бадрудди Даудова признали виновным в нападении на Буденновск, совершенном 23 года назад. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Владимир Маковский. Осуждённый. 1879

Как установлено следствием и судом, Даудов входил в незаконное вооруженное формирование под руководством Шамиля Басаева. 15 июня 1995 года в составе банды осужденный принял участие в нападении на город в Ставропольском крае. В результате атаки боевиков были взяты в заложники и удерживались в течение нескольких дней около 1600 человек — медперсонал и пациенты городской больницы. В результате погибли 129 человек, еще 317 были ранены.

Читайте также: Засекреченный свидетель опознал участника нападения на Будённовск

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Чечено-Ингушской АССР Бадрудди Даудов был задержан в октябре 2015 года по подозрению в участии в вооруженном нападении боевиков на город Буденновск Ставропольского края в 1995 году. Ему предъявлены обвинения в участии в банде, захвате заложников и совершении террористического акта. Обвиняемого в ходе судебного заседания опознал свидетель.