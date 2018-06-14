Владивосток, 14 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Бездомные дети-сироты, объявившие голодовку 13 июня во Владивостоке на центральной площади города, прекратили акцию протеста, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из активистов, помощник депутата Госдумы от Приморья Александр Колосков. Между региональной властью и участниками голодовки достигнута договорённость.

Акция протеста детей-сирот во Владивостоке

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По словам Александра Колоскова, ребята встретились с первым вице-губернатором Александром Костенко, чиновниками и предметно обсудили вопросы. В итоге было предложено временное жильё — вне очереди дать квартиры нет возможности.

Было озвучено два варианта: в общежитии Дальневосточного федерального университета или в краевом общежитии гуманитарно-технического колледжа по улице Карбышева, 11, практически в центре Владивостока.

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Участники голодовки согласились на второй вариант, где комната 22 кв. метра, с санузлом. Уже подписаны договоры об аренде, и сироты организовано поехали смотреть новое жильё.

Подписание договоров аренды

Сироты едут смотреть новое жильё

Жить они будут здесь до исполнения судебных решений о предоставлении им собственного жилья. Также создана общественная рабочая комиссия при краевой администрации для контроля и принятия решений по проблемам сирот, оставшихся без жилья.

По словам участников акции, горожане не остались равнодушны: на площадь к палаткам подходили сердобольные женщины и приносили теплые вещи — во Владивостоке очень холодно в эти дни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье шесть сирот 13 июня объявили бессрочную голодовку, отчаявшись добиться от местных властей исполнения решений судов о предоставлении им жилья. Утром 14 июня, не получив положительного результата от региональных властей, они были намерены акцию продолжать.