Москва, 14 июня, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Российские чиновники и бизнесмены считают, что сборная России по футболу выйдет из группы на чемпионате мира. Об этом 14 июня сообщает РБК.

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Согласно опросу издания, проведённому среди 23 высокопоставленных чиновников и крупных российских бизнесменов, в выход сборной России из группы верит 61% опрошенных. 17% полагают, что подопечные Станислава Черчесова доберутся до финала. И только 4% ответили, что сборная не выйдет из группы.

Среди наиболее вероятных претендентов на выход в финал называются сборные Германии (57%), Бразилии (52%) и Аргентины (35%).

Напомним, 14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии.