Екатеринбург, 14 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начала работу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она приняла участие в конференции «Конституционные права и свободы человека и гражданина: проблемы регулирования и защиты», которая проходила в резиденции губернатора Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

Участие в конференции приняли вице-губернатор Алексей Орлов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также государственные чиновники, представители институтов гражданского общества, образовательных организаций и уполномоченные по правам человека в субъектах Уральского федерального округа.

Мероприятие приурочено к 100 годовщине принятия Конституции РСФСР и 25-летию Конституции России.

Напомним, что ранее Татьяна Москалькова организовала горячую линию с англоязычным оператором для обеспечения в России прав иностранных граждан, в том числе прибывающих в страну на игры чемпионата мира по футболу болельщиков.