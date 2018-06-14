Москва, 14 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Тот факт, что Киев не просто проигнорировал призыв президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера перестать критиковать Германию за ее участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», но демонстративно усиливает эту критику, расширяя её на другие аспекты российско-европейского сотрудничества в газовой сфере, показателен, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Киев демонстративно работает на провоцирование негативного отношения к Берлину в Европе. Для чего и для кого он это делает?

Один из ответов — это выгодно Парижу, который, судя по последним действиям Эммануэля Макрона, хочет не просто делить лидерство в европейской политике с Берлином, но желал бы опередить его, выйти на первые роли и в качестве общеевропейского лидера, и в качестве «смотрящего» за Европой от США.

Более очевидной, однако, мне видится политическая и экономическая заинтересованность в этом деле Вашингтона, а также самых верных проводников его политики в Европе — Варшавы, Вильнюса и Риги. Интересы США и их европейских сателлитов несопоставимы по значению, но имеют общий вектор. Этот вектор, с одной стороны, зашоренно-антироссийский, а с другой — антиевропейский, если говорить о правильном понимании интересов Европы в современном мире.

Чудесная логика у украинских газо-политических «стратегов»: если газ будет поставляться в Европу по «Северному потоку — 2», то это «постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа «Газпрома», а если — по украинскому маршруту, то не убьёт.

Рассчитано на недоумков, не способных понять, что, в отличие от «Северного потока — 2», украинский маршрут гораздо более уязвим для блокировки с соответствующими действительно негативными последствиями для европейского рынка газа.

Подобная провокационная линия даром Киеву не пройдёт. Посоветовал бы в этой связи Порошенко и компании почаще перечитывать «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. В своё время Украина стала в СССР сначала зажиточной крестьянкой, а потом и «столбовою дворянкой», но — мало. Стала после 1991 года «вольною царицей» — и этого мало.

Теперь хочет быть «владычицей европейской», чтобы самой определять, как и с кем Европе строить свои отношения. И чтобы Берлин и Париж, а там, глядишь, и Вашингтон, ей служили и «были б у неё на посылках». Мне почему-то думается, что не получится.

Остаётся помолиться, чтобы «землянки» в будущем у украинцев были не очень сырыми, а «корыта» не очень разбитыми.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» пригрозила «необратимыми последствиями» газовому рынку Европы из-за реализация проекта «Северный поток — 2».

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В «Нафтогазе» уверены, что проект «Северный поток — 2», который якобы «противоречит» европейскому законодательству, постепенно «убьет» конкуренцию на газовом рынке Европы «под действием газового шантажа «Газпрома».