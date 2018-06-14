Москва, 14 июня, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В целом довольны местом работы 21% жителей России. Рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым готовы лишь 17% работников. При этом более половины работающих граждан (53%) не удовлетворены своей работой и работодателем. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидней Люмет. 1976. США «Я зол как чёрт»

Основные причины недовольства работающих жителей России работодателем — низкая зарплата, её задержки (27%), большая загрузка и переработки (14%). Также граждане жалуются на неудобный график работы и плохие отношения с начальством. При этом 76% не намерены в ближайшие шесть месяцев менять работу. 14% опрошенных задумывались об этом.

80% работающих жителей России удовлетворены условиями труда

Те жители России, которые довольны работодателем, в качестве причин назвали зарплату, удовлетворяющую их потребности (11%), стабильность и надежность компании (5%),. Кроме того, среди плюсов — социальный пакет, удобный график работы, хорошие отношения с коллективом.

Опрос проведен в январе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (70%) хотят, чтобы у них был дополнительный заработок. Главные критерии подработки — размер заработка (52%) и гибкий график (51%).

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