Москва, 14 июня, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Режиссер Станислав Говорухин скончался от рака. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Цитата из к/ф «9 рота». реж. Федор Бондарчук. 2005. Россия, Украина, Финляндия Станислав Говорухин в роли комполка в учебке

«Болезнь его достала, мы с ним общались последнее время, но, к сожалению, такие формы рака сегодня пока не лечатся», — сказал Зюганов.

О смерти Говорухина сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата парламента почтила память коллеги минутой молчания.