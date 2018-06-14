Москва, 14 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Станислав Говорухин — открытый неравнодушный человек, его смерть — конец эпохи, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Глеб Жеглов и Володя Шарапов

«Умер Станислав Сергеевич Говорухин. Талантливый режиссер, председатель комитета по культуре, замечательный, открытый, неравнодушный человек. Он при жизни вошел в историю мирового кинематографа, он заставлял смеяться и плакать несколько поколений наших сограждан, мы говорим цитатами его героев. Его смерть — это конец целой эпохи», — написал Толстой в соцсети.

Парламентарий выразил глубокие соболезнования семье и близким Говорухина.