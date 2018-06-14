Чикаго, США, 14 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Компания американского предпринимателя Илона Маска Boring Co. выиграла тендер на постройку линии скоростного подземного экспресса от центра Чикаго до аэропорта О’Хара. Об этом сообщает 14 июня Bloomberg.

JD Lasica from Pleasanton, CA, US Илон Маск

В своём официальном Twitter пресс-служба компании Маска подтвердила победу предприятия в торгах, отметив, что сотрудники Boring Co. «будут рады работать с городскими властями по проекту строительства высокоскоростной общественной транспортной системы».

В издании отметили, что победа в данном конкурсе — крупное достижение для компании, которая была создана лишь полтора года назад, «работает с непроверенными футуристическими идеями», и «испытывает недостаток опыта в строительной сфере».

Напомним, 13 июня американские СМИ сообщили, что компания Tesla, в которой Маск является главным исполнительным директором, намерена сократить порядка 3,5 тыс. человек (около 9% персонала).

Читайте также: Tesla анонсировала массовые сокращения сотрудников из-за убытков