Илон Маск взялся строить подземный экспресс в аэропорт Чикаго
Чикаго, США, 14 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Компания американского предпринимателя Илона Маска Boring Co. выиграла тендер на постройку линии скоростного подземного экспресса от центра Чикаго до аэропорта О’Хара. Об этом сообщает 14 июня Bloomberg.
В своём официальном Twitter пресс-служба компании Маска подтвердила победу предприятия в торгах, отметив, что сотрудники Boring Co. «будут рады работать с городскими властями по проекту строительства высокоскоростной общественной транспортной системы».
В издании отметили, что победа в данном конкурсе — крупное достижение для компании, которая была создана лишь полтора года назад, «работает с непроверенными футуристическими идеями», и «испытывает недостаток опыта в строительной сфере».
Напомним, 13 июня американские СМИ сообщили, что компания Tesla, в которой Маск является главным исполнительным директором, намерена сократить порядка 3,5 тыс. человек (около 9% персонала).
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