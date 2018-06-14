Москва, 14 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Входящая в Alibaba Group торговая интернет-площадка Tmail стала официальным партнером китайской компании Huawei в России, сообщает 14 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя производителя мобильных устройств.

Janitors Смартфон Huawei серии Honor

По данным собеседника издания, Tmail будет напрямую продавать смартфоны Huawei на российском рынке. Сегодня, 14 июня, компания запустит в России флеш-распродажу Honor 7C pro. За день планируется реализовать более 20 тыс. мобильных устройств.

Напомним, крупнейший китайский онлайн-ритейлер Alibaba в сентябре 2017 года запустил в России интернет-площадку Tmall, которая торгует товарами среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.

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