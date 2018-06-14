Tmail запускает в России эксклюзивные продажи смартфонов Huawei
Москва, 14 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Входящая в Alibaba Group торговая интернет-площадка Tmail стала официальным партнером китайской компании Huawei в России, сообщает 14 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя производителя мобильных устройств.
По данным собеседника издания, Tmail будет напрямую продавать смартфоны Huawei на российском рынке. Сегодня, 14 июня, компания запустит в России флеш-распродажу Honor 7C pro. За день планируется реализовать более 20 тыс. мобильных устройств.
Напомним, крупнейший китайский онлайн-ритейлер Alibaba в сентябре 2017 года запустил в России интернет-площадку Tmall, которая торгует товарами среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.
Читайте также: Alibaba запускает в России площадку для проведения хакатонов