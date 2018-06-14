Москва, 14 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Не все депутаты Госдумы поддерживают позицию главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой (КПРФ), которая предостерегла россиянок от связи с приехавшими на чемпионат мира по футболу в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Глава комитета Госдумы по спорту и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР) считает позитивным, если на ЧМ люди из разных стран будут влюбляться и родятся дети.

«Будет хорошо, если на Чемпионате мира люди из разных стран будут влюбляться и родиться много детей. Дети потом будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России, на Чемпионате мира по футболу в 2018 году», — написал парламентарий в Twitter.

Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, учитывая опыт Олимпиады-80.

«Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе, — заявила Плетнёва в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают. И все, и они остаются тут с мамой».