Москва, 14 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. На мундале блеснет команда, которая отличается молодыми, но опытными игроками, заявил португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, сообщает 14 июня AMNA.

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«Все они играют в самом конкурентном соревновании в мире — |английской| Премьер-Лиге, борются с лучшими командами с опытом игры в Лиге Чемпионов, которая очевидно является высоким уровнем футбола», — считает Моуриньо.

Тренер полагает также, что самые сбалансированные команды — у фаворитов, Бразилии и Германии, и не ждет, что на ЧМ будет победитель, который вызовет удивление.

«Есть хорошие команды, но не думаю, что найдется аутдайдер, которые преподнесет сюрприз, — добавил он. — В итоге за титул будут бороться топовые команды Южной Америки и Европы».

Напомним, первый матч ЧМ-2018 состоится сегодня, 14 июня. На стадионе «Лужники» встретятся команды России и Саудовской Аравии.