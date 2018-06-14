Екатеринбург, 14 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Партия «Яблоко» собирается участвовать в выборах депутатов Екатеринбурсгкой городской думы, которые пройдут 9 сентября. 13 июня в городе прошли дебаты, по итогам которых была определена первая тройка списка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морган Фредерик Сбор яблок. 1880

По итогам дебатов было определено, что первую тройку, а значит и весь список возглавит нынешний депутат Константин Киселёв. Также в тройку вошли ещё один депутат Дмитрий Головин и общественница Ирина Скачкова.

На дебатах также был бывший глава Екатеринбурга — председатель городской думы Евгений Ройзман. Правда, он скептически оценил перспективы «Яблока» на предстоящих выборах.

Напомним, депутатов гордумы будут избирать 9 сентября. 3 июня в Екатеринбурге прошли праймериз «Единой России». Также в ближайшее время о намерении выдвинуть своих кандидатов заявят и другие партии.

Нынешний состав гордумы был избран в 2013 году.