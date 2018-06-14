Воронеж, 14 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Концептуальную схему реализации проекта создания воронежского метро планируют подготовить к сентябрю этого года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 13 июня на встрече врио губернатора Александра Гусева с делегацией министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Делегацию возглавил начальник отдела развития проектов департамента железных дорог министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ясухиро Огура.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев провел встречу с делегацией из Японии

Именно реализация проекта строительства в Воронеже метрополитена стала центральной в ходе встречи.

«За полтора года взаимодействия с японскими коллегами мы достигли хороших результатов. Было очень важно и полезно увидеть и применить на практике высокие технологии, которые разработаны в Японии», — подчеркнул глава региона.

Врио губернатора добавил, что в рамках проекта планируется увязать транспортное развитие с комплексным развитием городских территорий. Более того, по его словам, реализация российско-японских проектов имеет большое значение для социально-экономического развития Воронежской области.

Ясухиро Огура, в свою очередь, сообщил, что специалисты из Японии готовы участвовать в работе по подготовке документов, поделиться опытом реализации подобных проектов. Также отмечалось, что концептуальная схема реализации проекта метрополитена в Воронеже будет подготовлена до конца лета. Концепция, в которой будут отражены данные, в том числе, по источникам финансирования и техническим исполнителям, может быть представлена уже в сентябре, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.