Росарио, Аргентина, 14 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В родном городе Эрнесто Че Гевары Росарио проходят мероприятия, приуроченные 90-й годовщине со дня рождения аргентинского революционера, сообщает агентство Prensa Latina 14 июня.

Цитата из х/ф «Че Гевара». Реж. Джош Эванс. 2005. Германия Команданте Че

Власти города совместно с «Аргентинским движением солидарности», кубинским правительством и другими учреждениями отмечают юбилей команданте со 2 июня. 14 июня в 8:00 по местному времени у монумента национальному флагу Аргентины будет поднят штандарт в честь местного героя в присутствии именитых и высокопоставленных лиц, в том числе бывшего президента Уругвая Хосе Мухики.

Позже будут возложены цветы к памятнику Че Гевары. Во второй половине дня пройдет конференция, которую возглавят мэр города Росарио Моника Фейн и посол Кубы Орестес Перес.

Празднование 90-летия Че Гевары пройдет и в других городах Латинской Америки, в том числе в кубинском городе Санта-Клара, где хранятся его останки. Че Гевара был расстрелян 9 октября 1967 года в Боливии.