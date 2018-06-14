Москва, 14 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Отличным результатом для сборной России будет выход в полуфинал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Kremlin.ru Газзаев у микрофона

«Отличным результатом будет, если наша сборная добьется полуфинала — четвертьфинала», — считает Газзаев.

Но сначала нужно выйти из группы, подчеркнул он.

Сегодня в рамках чемпионата мира по футболу состоится матч между сборными России и Саудовской Аравии.