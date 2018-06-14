Хабаровск, 14 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Хабаровский край с 2012 года нарастил госдолг с 2,8 млрд до 41,1 млрд рублей. Учитывая бюджет региона, долги составляют практически его половину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

CafeCredit.com Вереница долгов

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В общей сумме госдолга на 1 января 2018 года из 41,1 млрд кредиты банков составляли 28,32 млрд рублей, бюджетные кредиты — 12,75 млрд рублей, обязательства по госгарантиям края — 33 млн. Только за первый месяц 2018 года регион нарастил госдолг сразу на 5 млрд — с 41,1 до 46,1 млрд. На данный момент сумма уменьшилась, но картина опять выглядит как и полгода назад.

Исходя из опубликованных цифр на сайте министерства финансов, шесть лет назад госдолг региона не превышал 2,8 млрд рублей, в 2013 году показатель вырос до 5,6 млрд рублей, в 2014 — до 15,4 млрд рублей, в 2015 — до 23,2 млрд рублей, в 2016 — до 30,8 млрд рублей, в 2017 — до 36,1 млрд рублей, в 2018 году — до 41,1 млрд рублей.

Таким образом, за шесть лет госдолг увеличился почти в 15 раз. При этом годовой бюджет Хабаровского края — около 95 млрд рублей, и 41,1 млрд рублей госдолга — это 43% от этой суммы. В 2017 году на обслуживание госдолга региона потратили 2,14 млрд рублей.

Напомним, Хабаровским краем с 2009 года руководит 64-летний Вячеслав Шпорт, который на предстоящие выборы-2018 также собирается выдвигать свою кандидатуру.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Вячеслав Шпорт отчитался перед краевыми депутатами о работе правительства в 2017 году. Глава региона убеждён, что в регионе всё, в общем-то, хорошо,

На самом деле не всё так радужно в «королевстве». Проблемы и не надо прикрывать — они очевидны: бедность в глубинке, массовый отток населения, обманутые дольщики, демографический спад и т. д.

В 2017 году Хабаровский край стал лидером ДФО по оттоку населения. Численность населения уменьшилась на 3855 человек. При этом уезжают из региона молодые и образованные, а приезжают другие — из стран Центральной Азии или из сельской местности еще более бедных регионов, то есть люди плохо образованные и с начальными трудовыми навыками. Хабаровск, столица региона, достиг исторического демографического максимума в 617 тыс. жителей.