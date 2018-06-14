Москва, 14 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В первой половине торгов 13 июня котировки нефти Brent торговались с негативным настроем, стремясь к отметке $75. Однако в районе $75,25 актив нащупал поддержку, оттолкнувшись от которой впоследствии подскочил в область 76,85. Быки не отважились на тестирование уровня $77, испугавшись близости 20-дневной скользящей средней, однако краткосрочный технический прогноз немного улучшился после вчерашней динамики, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Паника на бирже

«Поводом для возобновления покупок черного золота послужил неплохой отчет минэнерго США, если не брать в расчет показатели добычи, которая выросла на 0,9%, вплотную приблизившись к отметке 11 млн баррелей в сутки. Запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, запасы дистиллятов и бензина упали на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей соответственно. Впрочем, в преддверии судьбоносного саммита ОПЕК участники рынка не зацикливаются на американских данных — сейчас трейдеров больше волнует вопрос потенциального наращивания добычи странами-участницами сделки», — отметил эксперт.

13 июня появились разговоры о том, что Россия планирует предложить своим коллегам постепенно вернуться к уровням производства, зафиксированным до вступления соглашения в силу. Ряд экспортеров с большой долей вероятности поддержат эту инициативу, в том числе Саудовская Аравия. Но найдутся и те, кто будут против из-за опасений обвала цен.

«В общем, с каждым днем туман над предстоящей встречей только сгущается, и нервозность на рынке энергоносителей нарастает. В такой обстановке не исключены довольно резкие колебания котировок в обоих направлениях, хотя риски падения по-прежнему преобладают, несмотря на недавний локальный отскок», — полагает Мащенко.

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