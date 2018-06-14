Укрепление рубля носит локальный характер
Москва, 14 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В начале торгов 13 июня рубль обновил месячные минимумы, где встретил поддержку и развернулся, неплохо прибавив в весе по итогам сессии. Доллар, который в моменте коснулся области 63,20 руб., не смог закрепиться над психологическим уровнем и скорректировался в район 62,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.
«Российская валюта определенно получила поддержку на фоне общей нерешительности быков по доллару в преддверии заседания Федрезерва. Дополнительный импульс пришел со стороны рынка нефти, где котировки Brent развернулись на север после благоприятного отчета минэнерго США, отразившего приличное сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Впрочем, вчерашние изменения в динамике рубля носят локальный характер и не отображают каких-либо изменений в фундаментальной картине», — считает эксперт.
Между тем, американский Центробанк ожидаемо повысил ставку и улучшил прогноз относительно дальнейшего ужесточения политики. Теперь рынки будут закладывать в цену еще два повышения стоимости кредитования в США до конца 2018 года, что негативно для активов развивающихся рынков в целом, включая рубль. В ответ доллар показал лишь кратковременный подъем, после чего вернулся на исходные позиции. Однако в более долгосрочной перспективе агрессивная риторика ФРС может повысить привлекательность «американца».
"На горизонте этой недели пара доллар/рубль еще может предпринять новые попытки штурма отметки 63 рубля, если нефть снова не удержится на достигнутых уровнях. Сессию 14 июня котировки, скорее всего, начнут с продолжения коррекции в направлении уровня 62 рубля на фоне отката доллара на международной арене», — полагает Ковалев.
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