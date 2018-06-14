Москва, 14 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В начале торгов 13 июня рубль обновил месячные минимумы, где встретил поддержку и развернулся, неплохо прибавив в весе по итогам сессии. Доллар, который в моменте коснулся области 63,20 руб., не смог закрепиться над психологическим уровнем и скорректировался в район 62,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Неустойчивое равновесие

«Российская валюта определенно получила поддержку на фоне общей нерешительности быков по доллару в преддверии заседания Федрезерва. Дополнительный импульс пришел со стороны рынка нефти, где котировки Brent развернулись на север после благоприятного отчета минэнерго США, отразившего приличное сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Впрочем, вчерашние изменения в динамике рубля носят локальный характер и не отображают каких-либо изменений в фундаментальной картине», — считает эксперт.

Между тем, американский Центробанк ожидаемо повысил ставку и улучшил прогноз относительно дальнейшего ужесточения политики. Теперь рынки будут закладывать в цену еще два повышения стоимости кредитования в США до конца 2018 года, что негативно для активов развивающихся рынков в целом, включая рубль. В ответ доллар показал лишь кратковременный подъем, после чего вернулся на исходные позиции. Однако в более долгосрочной перспективе агрессивная риторика ФРС может повысить привлекательность «американца».

"На горизонте этой недели пара доллар/рубль еще может предпринять новые попытки штурма отметки 63 рубля, если нефть снова не удержится на достигнутых уровнях. Сессию 14 июня котировки, скорее всего, начнут с продолжения коррекции в направлении уровня 62 рубля на фоне отката доллара на международной арене», — полагает Ковалев.

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