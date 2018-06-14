Москва, 14 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Российской сборной в матче с командой Саудовской Аравии нужна только победа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Принципиальное противостояние

«Сегодня игра абсолютно принципиальная, надо только выигрывать — в противном случае нам из группы не выйти», — сказал Зюганов.

Он призвал футболистов забыть о неудачах.

«Хотел бы пожелать нашим ребятам взять в наследство все лучшее, дух, мужество, мастерство, забыть о неудачах и помнить, что они играют за свою спортивную честь, за свою семью, своих друзей, своих близких, за нашу любимую родину. Они должны сегодня показать хорошее мастерство», — отметил депутат Госдумы.