Москва, 14 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня 2018 года на большие экраны российских кинотеатров выходит байопик «Эскобар», который посвящен жизни известного колумбийского наркобарона.

Commons.wikimedia.org Пабло Эскобар

В основу фильма легла книга колумбийской журналистки Вирджинии Валехо, которая была любовницей Пабло Эскобара. Слоганом фильма является фраза: «Всё ещё любишь его?». Снимал картину режиссёр Фернандо Леон Де Араноа, известный зрителям по своей работе над лентой «Идеальный день» (2015) и сериалу «Чума».

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Напомним, Пабло Эмилио Эскобар Гавирия был убит силами колумбийского спецназа 2 декабря 1993 года. По оценке журнала «Forbes», которая была дана в 1989 году, состояние Эскобара оценивалось в более чем $3 млрд.