Ростов-на-Дону, 14 июня, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Ростовский аэропорт «Платов», расположенный в 30 км от областного центра, накануне матчей чемпионата мира по футболу остался без автобусов большой вместимости. Ответственное за транспортное сообщение с воздушной гаванью министерство транспорта региона возложило вину на перевозчика.

Donland.ru Дорога в аэропорт

«У нас возникли трудности с компанией-перевозчиком, к нему есть ряд претензий. Если будет принято решение об отзыве лицензии, то минтранс компенсирует это автобусами, которые есть у нас в резерве», — цитирует главу ведомства Андрея Иванова портал Donnews.ru.

По его словам, добраться из аэропорта в город-миллионник болельщики смогут на бесплатных автобусах-шаттлах. Их количество будет зависеть от спроса. На сегодняшний день известно, что воздушные ворота Ростова-на-Дону во время первенства планеты примет 200 дополнительных рейсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно о том, что запуск нового маршрута больших автобусов в аэропорт «Платов» задержится. Сроки были смещены из-за организационных вопросов. Минтранс региона спустя несколько дней всё-таки запустил долгожданный маршрут №700 «Ростов-на-Дону — аэропорт «Платов». Был составлен временный график на неделю.

До этого провальная работа донского минтранса по организации транспортного сообщения с аэропортом была неоднократно отмечена пассажирами.

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