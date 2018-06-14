Вашингтон, 14 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что санкции с КНДР могут быть сняты только после денуклеаризации, сообщает 14 июня Fox News.

Diamond.jp Ким Чен Эн наблюдает за запуском баллистической ракеты

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент США Дональд Трамп дал четко это понять. Данное заявление было сделано во время пресс-конференции в Сеуле.

Напомним, после исторической встречи между лидерами США и Северной Кореи глава Белого дома отметил, что Пхеньян больше не представляет угрозу для Соединенных Штатов.