Вашингтон, 14 июня, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз», сменил имидж и расстался со своей бородой, которую он, последовав одной из традиций многих хоккеистов, отращивал на протяжении всего Кубка Стэнли.

Michael Miller Александр Овечкин

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Теперь станок, которым была сбрита чемпионская борода, будет продан на благотворительном аукционе. Об этом российский хоккеист написал в своём микроблоге в Twitter, представив почитателям две своих фотографии — до и после бритья.

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Дата аукциона пока не определена, Овечкин уточнил, что она будет объявлена позднее. А вот куда пойдут вырученные деньги, уже известно: средства направят организации, поддерживающей хоккейные команды для детей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, российский хоккеист Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Он шел к этому 13 лет, побивая один рекорд НХЛ за другим, достигнув вместе с «Вашингтон Кэпиталс» эту победу тогда, когда никто не ждал. Пятый матч финальной серии плей-офф, в котором «Кэпиталз» обыграли «Вегас» — 4:3, состоялся 8 июня.