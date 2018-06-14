Москва, 14 июня, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Смотреть все игры чемпионата мира по футболу намерены 27% жителей России. 13% будут смотреть только игры с участием сборной России. 54% опрошенных не интересуют матчи турнира. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Российские Болельщики

Те, кто будут следить за матчами, чаще всего дают такой прогноз: сборная России выйдет из группы, но дальше по турнирной сетке не пройдёт (15%). При этом для 68% граждан важно, чтобы сборная России успешно выступила на чемпионате мира по футболу.

Путин рассчитывает на достойную игру сборной России на ЧМ-2018

На ЧМ-2018 65% опрошенных будут болеть за сборную команду России, 18% — за Германию, 16% — за Бразилию, 13% — за Испанию, 8% — за Францию. Одержит победу на турнире, скорее всего, Германия (20%) или Бразилия (15%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 3 июня 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня по 15 июля текущего года в РФ пройдет ЧМ по футболу. Матчи мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны. Сегодня, 14 июня, в церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA в «Лужниках» примет участие президент России Владимир Путин.

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