Москва, 14 июня, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA. Открытие мундиаля состоится в 17:30 по московскому времени на стадионе «Лужники», сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу – 2018

В торжественном открытии ЧМ-2018 примут участие главы ряда государств и правительств, в частности, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Панамы, Саудовской Аравии, Южной Осетии и др.

Затем глава государства посмотрит первый матч ЧМ-2018 между сборными командами России и Саудовской Аравии. Следующие матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сборная России по футболу должна выступить достойно на чемпионате мира и бороться до конца. При этом Путин признал, что в последнее время российская сборная не показывала больших результатов.

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