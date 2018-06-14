Москва, 14 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, в день, когда в России стартует мероприятие мирового масштаба — чемпионат мира по футболу — горожан и гостей Москвы ожидает теплая погода. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице не прогреется выше 20 градусов, а ночью опустится до 13 градусов.

Ясное небо

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Ветер будет слабым, северного и северо-восточного направлений. При переменной облачности осадков метеорологи не обещают. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.Такая же погода будет в Москве и завтра, 15 июня.

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А уже с середины следующей недели в Московский регион придёт жара. Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве 19−20 июня прогреется до +31°C. Теплеть в столице начнёт уже с 16 июня.