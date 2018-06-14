Хави: «Решение уволить Лопетеги было правильным»
Мадрид, 14 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес поступил правильно, отправив в отставку главного тренера Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира. Об этом заявил бывший полузащитник сборной Испании Хави Эрнандес.
«Очевидно, президент принял лучшее решение для федерации. Я думаю, что это мудро, потому что сложилась бы сложная ситуация в связи с его договорённостями, к тому же официальными, с «Реалом», — сказал Хави.
По мнению Хави, эта ситуация стала неудобной для всей сборной Испании, но она не должна сказаться на настрое и результатах команды.
Напомним, 13 июня Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании в связи с тем, что вёл переговоры и заключил контракт с мадридским «Реалом», не поставив в известность руководство RFEF. Его пост на время чемпионата мира займёт Фернандо Йерро.
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