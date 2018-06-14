Мадрид, 14 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес поступил правильно, отправив в отставку главного тренера Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира. Об этом заявил бывший полузащитник сборной Испании Хави Эрнандес.

Кирилл Венедиктов Юлен Лопетеги

«Очевидно, президент принял лучшее решение для федерации. Я думаю, что это мудро, потому что сложилась бы сложная ситуация в связи с его договорённостями, к тому же официальными, с «Реалом», — сказал Хави.

По мнению Хави, эта ситуация стала неудобной для всей сборной Испании, но она не должна сказаться на настрое и результатах команды.

Напомним, 13 июня Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании в связи с тем, что вёл переговоры и заключил контракт с мадридским «Реалом», не поставив в известность руководство RFEF. Его пост на время чемпионата мира займёт Фернандо Йерро.

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