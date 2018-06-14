Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за оказанное доверие
Москва, 14 июня, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Освобожденный от должности советника президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за доверие, об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад», — написал Клименко.
Он уверен, что прорыв в медицине будет самым «важным и мощным» не только для интернет-технологий, но и для России. Бывший советник добавил, что у страны есть шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и других заболеваний.
Напомним, 13 июня президент РФ Владимир Путин освободил Клименко от должности своего советника, которую он занимал с января 2016 года.
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