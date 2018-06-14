Вашингтон, 14 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Формат переговоров лидеров стран «Большой семерки» является неполноценным без России, поскольку ее участие позволило бы решать большинство вопросов продуктивнее, заявил 13 июня президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп. G7 Италия. 2017

По его словам, на саммите G7, который накануне проходил в канадском городе Ла-Мальбе, примерно четверть всего времени лидеры потратили на разговоры о России. Поэтому личное участие главы Российского государства Владимира Путина позволило бы повысить эффективность переговоров.

«Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него», — сказал Трамп.

При этом ответственность за отсутствие России в G7 американский лидер возложил на своего предшественника Барака Обаму.