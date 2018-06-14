Москва, 14 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Рублёвые пары закрылись 13 июня снижением. К закрытию дня российская валюта отыграла все свои потери, понесенные в понедельник 11 июня. Рубль укрепился к доллару и евро на фоне повышения нефтяных котировок. Цена на Brent подорожала на 2%, до $76,85. Повышению цен способствовал отчет минэнерго США, в котором было отражено сокращение запасов нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Участники рынка проигнорировали слабые результаты аукционов Минфина РФ и падение индекса государственных облигаций России (RGBI). Индекс RGBI закрылся снижением на 0,24%, до 141,38. Своим снижением он указывает на то, что ОФЗ для зарубежных инвесторов стали менее привлекательными. Выручка от размещения ОФЗ составила 19,1 млрд руб. Минфин не добрал 0,9 млн рублей.

Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение в диапазоне 61,70−63,25 руб. За покупателей доллара можно порадоваться. Они закрыли ценовой разрыв, который образовался после майских праздников. Теперь они могут спокойно готовиться к штурму уровня 64,15 руб. Торговля в боковом коридоре может сохраниться до 23 июня, пока не пройдёт встреча ОПЕК+. Когда на ней трейдеры определяться с направлением, можно ожидать выхода пары доллар/рубль из диапазона.

Напомним, 13 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 28 коп. (-0,45%), до 62,53 руб., курс евро — на 39 коп. (-0,53%), до 73,64 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+435,94%), евро/рубль — 474,5 млн евро (+283,5%).

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