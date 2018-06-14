Париж, 14 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. В западном пригороде Парижа после двух месяцев оккупации освобожден университет Нантер, где учатся 32 тыс. студентов, пишет газета Le Figaro.

Mickael Denet Университет Нантер

Вечером 13 июня десятки молодых людей, занимавшие корпус Е, собрали свои вещи и покинули здание вуза. Как отмечает руководство университета, это стало результатом длительного диалога с протестующими. Студенты ушли по доброй воле, без вмешательства полиции. Они заявили, что оккупация была лишь одной из форм борьбы с реформой образования и в сентябре студенты начнут новое противостояние.

Протесты в университетах Франции начались в марте. 4 и 73 университетов были полностью захвачены студентами, работа других была нарушена, в том числе отменены экзамены. Студенты выступают против закона ORE, который изменит процедуру поступления в вузы и, по мнению критиков, лишит шансов абитуриентов из малообеспеченных семей.