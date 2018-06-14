Екатеринбург, 14 июня, 2018, 06:22 — ИА Регнум. Открытие чемпионата мира по футболу состоится сегодня, 14 июня, в московских «Лужниках». Екатеринбург станет первым городом, который примет игру ЧМ-2018 после матча открытия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-центра ЧМ-2018 в Екатеринбурге Пресс-центр ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге

«Мы первые, после матча открытия, начинаем игры чемпионата мира. Для нас важно провести матч на высоком уровне, задать соответствующий настрой и темп», — сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Напомним, что первая игра ЧМ-2018 состоится 14 июня в 18:00 между сборными России и Саудовской Аравии. На следующий день в 15:00 в Екатеринбурге проведут встречу команды Египта и Уругвая. Также 15 июня пройдут игры в Санкт-Петербурге (18:00 по мск) и Сочи (21:00). В Северной столице сыграют Марокко и Иран, а в столице Олимпиады-2014 Португалия и Испания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ожидается, что матч Египет — Уругвай соберёт порядка восьми тысяч болельщиков из этих стран. Также ожидается, что на матч приедут болельщики из стран Европы и многих городов России. Отметим, что вместимость «Екатеринбург-Арены» составляет более 30 тыс. болельщиков.