Нижний Новгород, 14 июня, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области через суд потребовала ликвидировать ООО «Инвестиционная компания «Квартстрой-НН», входящее в одноимённую девелоперскую группу и выступающее застройщиком ЖК «На Гончарова» в Нижнем Новгороде. ООО через своего учредителя имеет связи с двумя компаниями, зарегистрированными на Кипре. Дело к производству принято, и его начнут рассматривать 26 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Госорган обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о ликвидации юридического лица — ООО «Инвестиционная компания «Квартстрой-НН» — 26 апреля 2018 года, но до конца мая иск был оставлен без движения из-за недочётов. В качестве арбитражного управляющего истец предложил члена СРО ПАУ «ЦФО» Лидию Хохлову. В дело в качестве третьего лица привлечено министерство строительства Нижегородской области. Ликвидировать компанию планируют через процедуру банкротства.

Ранее ООО, являясь соответчиком по иску ООО «Экспобанк», проиграло суд о взыскании в солидарном порядке задолженности в сумме 106 702 144,42 рубля, возникшей по кредиту за 2015 год. Нижегородское ООО выступило в этом кредитном споре поручителем по долгам ООО «Управляющая компания «Квартстрой». Решение от декабря 2017 года не обжаловалось, в феврале 2018 года по нему был выдан исполнительный лист. Других исков на крупную сумму к компании не предъявлялось, хотя в базе суда имеется семь претензий от ОАО «Теплоэнерго», поданных в 2017—2018 годах.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инвестиционная компания «Квартстрой-НН» создано 23 июня 2004 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гендиректор с февраля 2018 года — Валентина Жилкина, единственный участник — ООО «Квартстрой» (Москва). В выписке уточняется, что доля находится в залоге до полного исполнения обязательств по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2015 года, заключённого с ООО «Экспобанк». Примечательно, владельцами единственного участника застройщика являются две компании, зарегистрированные на Кипре — Септеко Холдингс Лимитед и Верлусконо Вентурес Лимитед.

В проектных декларациях жилого комплекса «На Гончарова» в Нижнем Новгороде данная компания числится застройщиком. ЖК представляет собой жилой квартал с пятью домами разной этажности — от 10 до 17. Дома объединены одноуровневой подземной парковкой. Вводить объект планируют в три этапа при общей площади квартир свыше 59,7 тыс. кв. м. Под ЖК определён участок общей площадью 2,24 га в границах улиц Бульвар Заречный, Профинтерна и Усиевича.

Напомним, другой проект девелоперской группы — ЖК «Новинки Smart City» уже стал причиной появления сотен обманутых дольщиков. Амбициозный проект, анонсированный как спутник Нижнего Новгорода, не был реализован в срок — на момент банкротства «из 34 планируемых к строительству жилых домов начаты и находятся в разной степени готовности 25, ни один из них в эксплуатацию не введён». До 13 сентября 2018 года его застройщик ООО «Квартстрой Центр» находится под конкурсным производством, а в суд продолжают пачками поступать заявления от дольщиков с требованием о включении их в реестр.

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