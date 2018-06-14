Гуанчжоу, Китай, 14 июня, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Тридцать девять наркоторговцев было арестовано за незаконную торговлю наркотиками в крупных масштабах спустя шесть месяцев расследования в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Victor Арест

Среди арестованных было 16 граждан Вьетнама, сообщили в местном бюро общественной безопасности. У них было изъято 4,79 кг метамфетамина, четыре пистолета и 44 патрона к ним. Полиция города Фошань сформировала специальный отряд после поимки четырёх членов наркокартеля в январе 2018 года. Оставшиеся подозреваемые были арестованы позже в результате восьми рейдов в городах Дунгуань, Гуанчжоу, Шэньсжэнь и Луфэн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция провинции Шэньси на юго-западе КНР изъяла 7,2 кг метамфетамина, спрятанного в полых стальных шестернях, которые не отличить по внешнему виду от настоящих.