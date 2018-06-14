Владивосток, 14 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Ситуация с объявившими голодовку в Приморье сиротами, не имеющими законного жилья, получила продолжение. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM помощник депутата Госудумы Алексея Корниенко Александр Колосков, никаких конкретных договорённостей сиротам достичь с местными властями не удалось. Ночь 6 человек провели в палатках на центральной площади Владивостока.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагменты). 1885

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«Голодовка продолжается. мы не намерены соглашаться на временные меры. Позиция не поменялась — участники акции протеста требуют выдать им положенное по закону жильё», — сказал поддержавший голодовку сирот Александр Колосков.

Накануне, 13 июня директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич пояснил, что «проблема должна решаться системно и сейчас власти работают над вариантами решения».

Рассматривается несколько вариантов: строительство нового жилья, приобретение его на вторичном рынке и решение вопроса с возможностью выдавать сиротам жилищные сертификаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в 15 часов во Владивостоке рядом с администрацией Приморского края 5 активистов и поддержавший их помощник депутата Госдумы Алексея Корниенко Александр Колосков объявили о начале «мокрой» голодовки в знак протеста против не решаемых годами проблем детей-сирот.

«Мы установили палатки и намерены не двигаться с места, пока с нами не выйдут на связь представители власти региона. Если ситуация не изменится, то уже завтра голодовка будет «сухой», и к ней присоединятся гораздо больше человек», — пояснил Александр Колосков.

На данный момент в жилье нуждаются более 7 тыс детей-сирот из Приморья.