Кишинёв, 14 июня, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Молдавии следует «отработать законодательство» в том, что касается наказания за преступления на почве ненависти и отрицание Холокоста. Об этом заявил по итогам визита в Кишинев личный представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом раввин Эндрю Бейкер, передает ИА REGNUM.

Румынские власти отправляют евреев в концлагерь. 1941

Он добавил, что в последние годы Молдавия предприняла некоторые шаги в области просвещения и сохранения памяти о Холокосте. Эту тему после многих лет умолчания внесли в школьную учебную программу. Кроме того, в Кишиневе был создан музей истории евреев Молдавии.

В Молдавии, отметим, вопреки общеевропейской практике отсутствует законодательно закрепленная ответственность за отрицание Холокоста, чем пользуются многие «либеральные» историки и политики, оправдывающие действия румынского фашистского режима Иона Антонеску. Все шаги по восстановлению и сохранению исторической памяти о Холокосте в Молдавии, как и в соседней Румынии, осуществляются только под давлением международных организаций и сталкиваются с сопротивлением местных политических и академических элит.

Напомним, в 1941—1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267 727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Геноциду и депортациям подверглись евреи и цыгане и на территории самой Румынии. В частности, только в ходе Ясского погрома в июне — июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев.

До 2004 года Румыния не признавала своего участия в Холокосте, возлагая всю вину за геноцид на нацистскую Германию. В 2004 году под давлением международных еврейских организаций Румыния официально, устами тогдашнего президента Иона Илиеску, признала свою ответственность за геноцид евреев и цыган как на территории самой Румынии, так и на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. Данный шаг последовал после того, как исследование, осуществленное в 2003 году международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем подтвердило, что с 1940 по 1944 год жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство из которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии.

Впоследствии в Румынии также был принят закон, в соответствии с которым отрицание Холокоста является уголовно наказуемым преступлением, однако на практике данный закон пока не применялся.